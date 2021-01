အမေရိကန်သမ္မတနဲ့ ဒုတိယ သမ္မတ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပွဲမှာ ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်မလဲ

၂၀၀၉ခုနှစ်တုန်းက ဘာရက် အိုဘားမားရဲ့ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပွဲမှာ နာမည်ကျော် အဆိုတော်ကြီး အရီသာ ဖရန်ခ်လင် က My Country 'Tis of Thee ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ ဖျော်ဖြေ ခဲ့သလို ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပွဲအပြီး သမ္မတအသစ်ချပ်ချွတ် ဇနီးမောင်နှံရဲ့ ကပွဲမှာ ဘီယွန်ဆေး ကလည်း At Last ဆိုတဲ့ သီချင်းကို သီဆို ဖျော်ဖြေသွားခဲ့ပါတယ်။