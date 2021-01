ဂျိုးဘိုင်ဒန် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်မယ့် ကိစ္စတွေ

ဓာတ်ပုံ ရင်းမြစ်, Los Angeles Times via Getty Images

WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ထဲ အမေရိကန်နိုင်ငံ ပြန်ဝင်ရေး

ဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ ဦးစားပေး အစီအစဉ်တွေထဲမှာ WHO အဖွဲ့ထဲကနေ အမေရိကန် နုတ်ထွက်ဖို့ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်ပြင်ဖို့ ကိစ္စက ထိပ်က ပါပါတယ်။

တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စပေါ်လာခဲ့အပြီး ကိုဗစ်ရောဂါ တားဆီး ထိန်းချုပ်ရေးမှာ WHO အဖွဲ့အနေနဲ့ လွဲမှားစွာ ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ မစ္စတာ ထရမ့်က စွပ်စွဲခဲ့ပြီး WHO အဖွဲ့ထဲကနေ အမေရိကန်နိုင်ငံ နုတ်ထွက်တော့မယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီက ကြေညာခဲ့တာပါ။ WHO အဖွဲ့ဟာ အကြီးအကျယ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လိုနေတာတွေကိုလည်း မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ မစ္စတာ ထရမ့်က ပြောပါတယ်။