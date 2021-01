ကာကွယ်ဆေးမျှမျှတတရဖို့ WHO သတိပေး၊ ဝူဟန်မှာ ပညာရှင်တွေဆက်စစ်ဆေး အပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေ

ကာကွယ်ဆေး ရပြီးသားသူတွေ မရသေးသူတွေကို စာနာဖို့ WHO ပြော

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO က ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေ စထိုးပေးနေပြီဖြစ်တဲ့ ဗြိတိန်လိုနိုင်ငံတွေကို သူတို့နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးအရစိုးရိမ်ရတဲ့ လူတွေအားလုံးထိုးပေးပြီးချိန်မှာ ဆေးထိုးတာတွေ ခဏရပ်ထားဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ဒါကလည်း ဆေးလိုအပ်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့တခြားနိုင်ငံတွေပါ ညီညီမျှမျှရနိုင်ဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ WHO ပြောခွင့်ရ မာဂရက်ဟဲရစ်က အဲဒီလိုလုပ်တာဟာ ကျင့်ဝတ်နဲ့ ညီညွတ်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ဗြိတိန်မှာ လူပေါင်း ၈ သန်းလောက်ကို ပထမအကြိမ်ဆေးထိုးပေးပြီးပါပြီ။ အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေအားလုံးကို စက်တင်ဘာလောက်မှာ ထိုးပေးပြီးဖြစ်ဖို့ ရည်မှန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ WHO ကတော့ ၂၀၂၁ အကုန်ရောက်ရင် ဆေးအလုံးပေါင်း သန်း ၂ထောင်ကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးကို မျှမျှတတ ခွဲဝေပေးပြီးဖြစ်သင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ဝူဟန်က ဆေးရုံကို WHO အဖွဲ့သွားရောက် မေးမြန်း

တရုတ်မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ WHO ကျွမ်းကျင်သူတွေဟာ ဒီကနေ့မှာတော့ ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါပထမဆုံး ကူးစက်ခံရသူတွေ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဝူဟန်မြို့က ဆေးရုံကို သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့အဖွဲ့ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပထမဆုံးဘယ်လို စတင်ပေါ်လာပြီး ပျံ့ပွားသွားသလဲဆိုတာကို စစ်ဆေး အဖြေရှာနေကြတာပါ။

WHO အဖွဲ့ထဲက Peter Daszak က အဲဒီ ဂျင်ယင်တန်းဆေးရုံကို သွားပြီး အရေးကြီးလှတဲ့ ပထမဆုံးနေ့ရက်တွေမှာ လူနာတွေကို ထိတွေ့ကုသ ပေးခဲ့ရသူ ဆေးဘက်ပညာသည်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ရတာ အရေးပါတဲ့ အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပါလို့ ပြောပါတယ်။ ဝူဟန်မှာ ၂ ပတ်တာနေမယ့်ကာလအတွင်း WHO အဖွဲ့ဟာ ဓာတ်ခွဲခန်းတွေ၊ စျေးတွေနဲ့ ဆေးရုံတွေကို သွားရောက်လေ့လာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး စဖြစ်လာတဲ့ ကနဦးကာလအတွင်း အခြေအနေတွေကို ဖုံးကွယ်ထားတယ်လို့ အမေရိကန်က တရုတ်ကို စွပ်စွဲခဲ့တဲ့အတွက် WHO အဖွဲ့ လာပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမယ့်အစီအစဉ်တွေ နှောင့်နှေးခဲ့ရပါတယ်။