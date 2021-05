ဆဲလိုက်ရင် နေသာထိုင်သာ ရှိသွားတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ

ဆဲလိုက်ရင် နေသာထိုင်သာ ရှိသွားတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ

လွန်ခဲ့သော ၁၃ မိနစ် က

"ဆဲတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အကြောင်းရင်းတစုံတရာ ထောက်ပြဖို့က အတော်လေးကို ခက်ပါတယ်"လို့ ( Swearing Is Good For You - ဆဲလိုက်ခြင်းက သင့်အတွက် ကောင်းပါတယ်) ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ရေးသားခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာမ ဒေါက်တာ အယ်မာ ဘန်းန် က ပြောပါတယ်။