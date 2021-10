နေဟာ တကယ်ဝါသလား

ဘာကြောင့် နေကို အဝါပဲ မြင်နေရတာလဲ

ပါရာဂွေးက University of the Republic in Uruguay မှာ နက္ခတ္တ ဗေဒ ဘာသာရပ်ကို သင်ကြား ပို့ချနေသူ Gonzalo Tancredi က နေရောင်ဟာ ရောင်စဉ်လှိုင်းရဲ့ အလယ်ပိုင်းကျတဲ့ အရောင်တွေမှာ ပိုပြီး တည်ငြိမ်မှု ရှိတယ်။ လှိုင်းအလျားတိုတဲ့ အစိမ်းကနေ ခရမ်းအထိ အရောင်တွေ ပျောက်သွားပြီး နောက်မှာ အဝါကပဲ ကျန်နေတာလို့ ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။