"အိုမင်းလာတာဟာ ရောဂါတခု" ဖြစ်တယ်၊ ကုသလို့ရတယ် - ဒေါက်တာ ဆင်ကလဲယား

သြစတြေးလျက University of New South Wales မှာ ပါရဂူ ဒေါက်တာဘွဲ့ယူခဲ့ပြီး ပါရဂူ ဘွဲ့လွန်တန်းကို အမေရိကန်က Massachusetts Institute of Technologyမှာ ယူခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ ဆင်ကလဲယားဟာ ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်က ဓာတ်ခွဲခန်းတခုကို ကြီးကြပ်နေပြီး ဘာကြောင့် လူတွေ အိုမင်းလာကြလဲဆိုတာကို အဲဒီမှာ သူက စူးစမ်းလေ့လာနေတာပါ။

ရောင်းအားအကောင်းဆုံး စာအုပ်တွေထဲက တအုပ်ဖြစ်တဲ့ Lifespan: Why we age - and why we don't have to (ဘဝသက်တမ်း - ဘာကြောင့် အိုလာသလဲ၊ ဘာကြောင့် အိုစရာ မလိုတော့ဘူးလဲ) ကို ဒေါက်တာ ဆင်ကလဲယားက ရေးခဲ့ပါတယ်။