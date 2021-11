အိန္ဒိယက တောပုန်းဘုရင်ကြီး မာလ်ခန် ဆင်း

လွန်ခဲ့သော တစ်နာရီ က

သီတင်း တပတ်ကျော် ကြာခဲ့အပြီးမှာ ပန်ဂျီယာဟာ သူ့ရဲ့ ပဲန်းတက်စ် ကင်မရာနဲ့ ငှားလာတဲ့ နီကွန် ကင်မရာတွေကို သုံးပြီး တောပုန်းအဖွဲ့ကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ စာအုပ်သစ် ဖြစ်တဲ့ That Which Is Unseen ထဲမှာ အဲဒီ ရှားပါး ဓာတ်ပုံတချို့ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။