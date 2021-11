တရုတ်ခေါင်းဆောင် ရှီကျင့်ဖျင်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင်က ဘာလဲ

တရုတ်ခေါင်းဆောင် ရှီကျင့်ဖျင်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင်က ဘာလဲ

လွန်ခဲ့သော တစ်နာရီ က

ကွန်ဖြူးရှပ် လမ်းကြောင်းတွေ

အရှက်ခွဲခံရတဲ့ ရာစုနှစ်

မေ့ပျောက်ခံရတဲ့ မဟာမိတ်

မတ်စ်ဝါဒ အပေါ်မှာ

ထိုင်ဝမ်

၁၉၅၈ တုန်းက ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကို မော်က ထိုးစစ်ဆင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက် အနှစ် ၂၀ လောက် ထိုင်ဝမ်ကို ဒီအတိုင်းပဲ ဘာမှမလုပ်ဘဲ ထားလိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်တို့ ဆက်ဆံရေး ပြန်တည်ဆောက်ကြတဲ့ ၁၉၇၉ မှာ ဘက်အားလုံးက One China - တရုတ်ဟာ တနိုင်ငံတည်း ဆိုတဲ့ မူကို ခက်ခက်ခဲခဲ သဘောတူခဲ့ကြပေမယ့်၊ ဘေဂျင်း နဲ့ ထိုင်ဝမ် အကြား ဘယ်အစိုးရက ဒီကျွန်းကို တရားဝင်အုပ်ချုပ်မှာလဲဆိုတဲ့ အပေါ် သဘောတူညီချက် မရခဲ့ပါဘူး။

(ဒီဆောင်းပါးရေးသူ ပါမောက္ခ ရာနာ မစ်တာဟာ အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်မှာ တရုတ် ခေတ်သစ် သမိုင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးကို အထူးပြုလေ့လာ သင်ကြားပေးနေတာပါ။ သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး စာအုပ်က China's Good War: How World War II Is Shaping a New Nationalism ဖြစ်ပါတယ်။)