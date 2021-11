ဒေလီ မီးခိုးမြူ - လေထုညစ်ညမ်းတာဆိုးလာနေလို့ ကျောင်းတွေ ကောလိပ်တွေ ပိတ်ထားရ

လွန်ခဲ့သော တစ်နာရီ က

ဒေလီ လေထုညစ်ညမ်းတဲ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေလီက ဘီဘီစီ သတင်းထောက် ဂီတ ပန်ဒီက အခုလိုသုံးသပ်ရေးပါတယ်။

အမေရိကန် သုတေသီအဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ Energy Policy Institute at the University of Chicago (EPIC)က ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာ တခုထဲမှာ အိန္ဒိယမြို့တွေဟာ လေထု ညစ်ညမ်းတဲ့ ကမ္ဘာကမြို့တွေထဲ ထိပ်ဆုံးနေရာတွေမှာ ရှိနေကြပြီး လေထု အရည် အသွေး ဆိုးဝါးတာကြောင့် အိန္ဒိယမှာ နှစ်စဉ် လူ ၁ သန်းကျော် အသက်ဆုံးနေရတယ် လို့ ရေးထားပါတယ်။