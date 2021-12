ဘီဘီစီ ၂၀၂၁ ထူးချွန်ထင်ရှား အမျိုးသမီး ၁၀၀

သမားရိုးကျဖြစ်နေတဲ့ ကျားမ ခွဲခြားမှုကို ကိုင်တွယ်ဖို့ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြမှုပေါင်း များစွာရဲ့ နောက်ကွယ်က တွန်းအားပေးနေတဲ့ ဆာဟာ ဖက်ထရတ်ဟာ ငယ်ရွယ်စဉ် အီရန်မှာ ဒုက္ခသည် တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပြီး အရင်က တာလီဘန် အစိုးရ လက်ထက်က ပါကစ္စတန်မှာ နေခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်က ကာဘူးလ် မြို့တော်ကို ပြန်လာခဲ့ပြီး ဆယ်ကျော်သက် အမျိုးသမီး ဝါဒီ တစ်ယောက် အနေနဲ့ လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။

သူက စာရေးတဲ့အခါ ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အခါမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အမြင်ကို ဇာတ်လမ်းထဲ ထည့်သွင်းပါတယ်။ ဥပမာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ရိုက်တဲ့ Do Not Trust My Silence ဆိုတဲ့ လမ်းမပေါ်မှာ အမျိုးသမီးတွေကို ထိပါး နှောင့်ယှက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်မှာ ထည့်ခဲ့တာပါ။ ဖက်ထရတ်က UNESCO နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့် အဖွဲ့ တို့ရဲ့ အာဖဂန်ဆိုင်ရာ ပညာရေး ဌာနမှာ တာဝန် ထမ်းဆောင် နေပါတယ်။

ဥရောပ အလယ်ပိုင်း တက္ကသိုလ် တခုကနေ ကျားမကွဲပြားမှု ဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေး ဆိုင်ရာပညာကို လေ့လာသင်ယူခဲ့ပြီး အခုတော့ လန်ဒန် King's College က စစ်ပွဲဆိုင်ရာ ဌာနမှာ လေ့လာနေပါတယ်။

*တနေ့တော့ မိန်းကလေးတွေ ပညာ သင်ကြားခွင့်ဟာ အခြေခံ အခွင့်အရေး ဖြစ်တယ်။ တိုက်ပွဲဝင်ပြီးမှ ရစရာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ တွေ့မြင်ရဖို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။ အမိမြေက တောင်တန်းကြီး တွေထက် ပိုမြင့်မားတဲ့ ရည်မှန်းချက် အိပ်မက်တွေ အတွက်သာ အာဖဂန် မိန်းကလေးတွေ တိုက်ပွဲ ဝင်ရတာကို တွေ့မြင်ရဖို့ ကျွန်မ မျှော်လင့်တယ်။