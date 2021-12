ဟောင်ကောင်က တီယန်နန်မင် ရင်ပြင် အထိမ်းအမှတ် ရုပ်တု ဖယ်ရှားခံရ

လွန်ခဲ့သော တစ်နာရီ က

ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ်ထဲမှာ ရှိနေခဲ့တဲ့ Pillar of Shame ရုပ်တု

ဒါပေမဲ့ အမျိုးသာ လုံခြုံရေး ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီး နောက်မှာ ဒီလို အောက်မေ့ဆုတောင်းပွဲတွေကို စီစဥ်တဲ့ Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements in China အဖွဲ့ဟာ ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီး ဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင်တွေလည်း ထောင်ဒဏ်တွေ အပြစ်ပေး ခံခဲ့ရတယ်၊ ဒါဟာ ဘေကျင်းဟာ လူသိရှင်ကြား အာခံမှုတွေကို သည်းခံတော့မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ပြလိုက်တာပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။