စပိုင်ဒါမန်းကားသစ် ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ၀င်ငွေအများဆုံးရ ဇာတ်ကားဖြစ်လာ

စပိုင်ဒါမန်းဇာတ်လမ်းတွဲထဲက နောက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကားဖြစ်တဲ့ No Way Home ဇာတ်ကားဟာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ ကာလအတွင်း ရုံတင်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ဒေါ်လာသန်းတစ်ထောင်ကျော်၀င်ငွေရတဲ့ ပထမဆုံး ဇာတ်ကားဖြစ်လာပါတယ်။

သူ့မတိုင်ခင်ကတော့ တရုတ်က ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်တဲ့ ကိုရီးယားစစ်ပွဲဇာတ်ကား The Battle of Lake Changjin က ကမ္ဘာတ၀န်းရုံတင်ပြသမှုတွေကနေ ဒေါ်လာသန်း ၉၀၀ ကျော်နဲ့ အများဆုံးရထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။

ဒီဘက်နှစ်တွေမှာ ဒေါ်လာသန်းတစ်ထောင်ကျော်၀င်ငွေရထားတဲ့ နောက်ဆုံးကားကတော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်က ရုံတင်ခဲ့တဲ့ Star Wars: The Rise of Skywalker ဖြစ်ကြောင်း မီဒီယာသတင်းအချက်အလက်တွေစုစည်းတင်ပြတဲ့ Comscore က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။

စပိုင်ဒါမန်းဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်က ရုံတင်တဲ့ Far From Home က ပထမဆုံး ဒေါ်လာသန်းတစ်ထောင်ကျော်၀င်ငွေရခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး အခုအထိလည်း စပိုင်ဒါမန်းကားတွေထဲမှာ ဒေါ်လာ ၁.၁၃၂ ဘီလျံနဲ့ ၀င်ငွေအများဆုံးရထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်နေပါသေးတယ်။

အခုနောက်ဆုံးဇာတ်ကားကလည်း Far From Home ရဲ့ အဆက်အဖြစ် ဇာတ်လမ်းတည်ထားပါတယ်။ Far From Home ထဲမှာ ဗီလိန်ဇာတ်ကောင် Mysterio က သူမသေခင် စပိုင်ဒါမန်း Parker ဘယ်သူလဲဆိုတာကို မျက်နှာဖုံးချွတ်ပြသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။