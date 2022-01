လ စန္ဒာ ခရီး အတော်နီးပြီလား

လွန်ခဲ့သော တစ်နာရီ က

နာဆာရဲ့ Artemis-1 mission နဲ့ Capstone

End of ပေါ့ဒ်ကတ်စ်

Capstone လို့ အတိုကောက် နာမည်ပေးထားတဲ့ Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment လို့ခေါ်တဲ့ စမ်းသပ်မှု တခုဖြစ်ပါတယ်။

University of Central Florida က ဂြိုဟ်နက္ခတ် ဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာရှင် တယောက်ဖြစ်တဲ့ Dr Hannah Sargeant က ဒီ လ ခရီးစဥ်တွေဟာ ဒီထက်မက ကြီးကျယ်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ကြီးရဲ့ တစိတ်တပိုင်းသာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Gateway အာကာသစခန်းကို တချိန်မှာ တကယ့် ခရီးရှည် အာကာသစူးစမ်းမှုတွေ လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုဖို့ပါ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ အကြောင်း ပြောပါတယ်။

အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်နဲ့ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုတို့ရဲ့ လ ခရီးစဥ်များ

ဂျပန် အာကာသ အေဂျင်စီ (JAXA) က လာမယ့် ၂၀၂၂ ဧပြီလထဲမှာ SLIM (Smart Lander for Investigating the Moon) လို့ခေါ်တဲ့ လဆင်း စူးစမ်းရေးယာဥ်ကို လွှတ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီယာဥ်ကနေ လမျက်နှာပြင်ပေါ်ကို တိတိကျကျ ဘယ်လို ဆင်းသက်ရမယ် ဆိုတာကို ပြသမှာပါ။ နောက်ပြီး လ မျက်နှာပြင်ပေါ်က ချိုင့်ဝှမ်းကြီးတွေကို ဘယ်ဟာ ဘာလဲ ဆိုတာကို မျက်နှာဖတ် နည်းပညာကို သုံးပြီး အမျိုးအမည် ခွဲပြနိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ ယာဥ်ပေါ်မှာ X-Ray Imagining and Spectroscopy Mission (XRISM) လို့ ခေါ်တဲ့ အဆင့်မြင့် အာကာသကြည့် တယ်လီစကုပ် တခုလည်း ပါမယ်လို့ သိရပါတယ်။