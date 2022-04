ချာနီဟိဗ်မြို့မှာ အရပ်သားတွေကို ပစ်မှတ်ထားတဲ့နည်းကို ရုရှား သုံးနေသလား

လွန်ခဲ့သော တစ်နာရီ က

အပစ်ခံရတဲ့ အမြောက်ကျည်တွေဟာ အရှေ့မြောက်ပိုင်းကနေ လာတာလို့ စစ်တပ်မှာ အမှုထမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ အလီနာရဲ့ ဖခင်က ပြောပါတယ်။ ဒါဟာ ချာနီဟိဗ်မြို့ မြောက်ပိုင်းကနေ ကီလိုမီတာပေါင်းများစွာမှာ တပ်စွဲထားတဲ့ ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ အလားတူနေတယ်လို့ Institute for the Study of War (ISW)စစ်ရေးလေ့လာတဲ့ အဖွဲ့ ရဲ့ တည်နေရာ ရှာဖွေရေးအဖွဲ့က ပြောပါတယ်။