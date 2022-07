ရုံးမှာ အခိုင်းအစေလို အပိုအလုပ်တွေ အခိုင်းခံရတတ်တာကို အမျိုးသမီးတွေ ဆန့်ကျင် တုံ့ပြန်လာကြ

ရုံးမှာ အခိုင်းအစေလို အပိုအလုပ်တွေ အခိုင်းခံရတတ်တာကို အမျိုးသမီးတွေ ဆန့်ကျင် တုံ့ပြန်လာကြ

ရုံးခန်း သန့်ရှင်းရေးလုံးဝမလုပ်ဘူးလို့ ငြင်းနိုင်ရေး

ရာဖက်ဟာ Voice of Nigeria သတင်းဌာနရဲ့ အဘူဂျာမြို့အခြေစိုက် အသံလွှင့်ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အစိုးရအလုပ် မရခင် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ အတော်များများမှာ သူအလုပ်လုပ်ခဲ့စဉ်တုန်းကတော့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာထက် အပိုအလုပ်တွေ လုပ်ပေးရမယ် ဆိုတာမျိုးကို မျှော်လင့်ထားခဲ့ပါတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။

ကျား-မ တန်းတူညီမျှမှု ကွာဟနေတာကို ညှိဖို့ ရာစုနှစ် နှစ်ခု အချိန်ယူခဲ့ရ

The Global Gender Gap လို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာတဝန်း ကျား-မ တန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာသစ်တစ်ခုထဲမှာ လက်ရှိသွားနေတဲ့ ခြေလှမ်းတွေအရဆိုရင် ကျား-မ အပြည့်အဝ တန်းတူညီမျှနိုင်ဖို့အတွက် နှစ်ပေါင်း ၁၃၂ နှစ်လောက် ကြာလိမ့်ဦးမယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။

"The No Club: Putting a Stop to Women's Dead-End Work" "ခိုင်းတိုင်းမလုပ်တဲ့အဖွဲ့- အမျိုးသမီးတွေကို အရေးမပါတဲ့အလုပ်တွေ ခိုင်းနေမှု အဆုံးသတ်စေရေး" လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ စာအုပ်ကို လိစ် ဗက်စတာလန်းဒ်က သူ့သူငယ်ချင်း ၃ ယောက်နဲ့ အတူပေါင်းပြီး ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။