ချားလ်စ်ဘုရင် - ဘုရင်က ဘာ့ကြောင့် နန်းတက်ပွဲကို လိုအပ်တာလဲ

အဟောင်းနဲ့ အသစ် ရောယူမယ့်ပွဲ

ဓာတ်ပုံ ရင်းမြစ်, Patriarchate of Jerusalem and Buckingham Palace

ကျွန်ုပ်တို့က အစဉ်အလာတွေကို ဂရုပြုကြသေးရဲ့လား

၂၁ ရာစု နန်းတက်အခမ်းအနားက ဘယ်လိုလဲ

အခမ်းအနားရဲ့ အနှစ်သာရမှာတော့ ဘာသာတရားယုံကြည်မှုနဲ့ ဆက်လက်ဆက်နွှယ်နေတယ်လို့ Centre for the Study of Modern Monarchy ရဲ့ ညွှန်ကြား ရေးမှူး ပါမောက္ခ အန်နာ ဝှိုက်လော့ခ်က ပြောပါတယ်။