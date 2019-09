Birdman ဇာတ်ကား အော်စကာ ၄ ဆု ဆွတ်ခူး

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Image caption အကောင်းဆုံး အဓိက ဇာတ်ဆောင် မင်းသားဆု Eddy Redmayne လက်ခံရယူ

ဟောလိဝုဒ် မှာ ပြုလုပ်တဲ့ အော်စကာ ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု ပေးပွဲမှာ Birdman ရုပ်ရှင်က အောင်မြင်မှုတွေ ရခဲ့ပါတယ်။

အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆုနဲ့ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆု အပါအဝင် Birdman ဇာတ်ကားက ထူးချွန်ဆု ၄ ခု ဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။

Birdman ဇာတ်ကားမှာ ဒါရိုက်တာ Alejandro Gonzalez Inarritu က အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆု ရရှိခဲ့ပါတယ်။

အကောင်းဆုံး အမျိုးသား ဇာတ်ဆောင်ဆုကို The Theory of Everything ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားမှာ သိပ္ပံ ပညာရှင် Stephen Hawking အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဗြိတိသျှ မင်းသား အယ်ဒီ ရက်ဒ်မိန်းEddy Redmayne က ရရှိခဲ့ပါတယ်။

ဆုလက်ခံရယူခဲ့ချိန်က သူ့ အနေနဲ့ ဘယ်လို ခံစားနေရတယ် ဆိုတာ ပြောမပြတတ်ကြောင်းနဲ့ ဒီ အော်စကာဆု ရတာ သူ တကယ့်ကို ကံကောင်းတယ်လို့ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင် မင်းသားဆု ရသွားတဲ့ Eddie Redmayne က ပြောပါတယ်။

အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆုကို တော့ မှတ်ဉာဏ် ချို့တဲ့ တဲ့ပါမောက္ခ အဖြစ် Still Alice ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသမီး Julianne Moore က ဆွတ်ခူးခဲ့ ပါတယ်။