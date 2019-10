ဘလူးစ် ဂီတဘုရင် ဘီဘီကင်း ၈၉ နှစ်မှာ ကွယ်လွန်

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Reuters Image caption အသက် ၈၀ ကျော်အထိ ဖျော်ဖြေခဲ့သူ ဘီဘီကင်း။

ဘလူးစ် တေးဂီတရဲ့ ဘုရင်ကြီးလို့ တင်စားကြတဲ့ ဂစ်တာသမား အဆိုတော်ကြီး ဘီဘီကင်းဟာ အသက် ၈၉ နှစ် အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

My Lucille၊ Sweet Little Angel၊ Rock Me Baby စတဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ ထင်ရှားခဲ့သူ မစ္စတာ ကင်းဟာ လပ်စ်ဗေးဂက်စ် မြို့မှာ အိပ်နေရင်း သေဆုံး ခဲ့တာပါ။

သူ့ကို မစ္စစ္စပီက ဝါစိုက်ခင်းတွေမှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ငယ်စဉ်ဘဝမှာ အဲဒီ ဝါစိုက်ခင်းတွေမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် လမ်းဘေးတွေမှာ ဖျော်ဖြေ၊ ဒီဂျေ အလုပ်တွေ လုပ်ခဲ့ပြီးနောက် သူ့ရဲ့ဂီတ ခရီးကို စတင် ခဲ့တာပါ။

၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်တွေ ကတည်းက စတင် ဖျော်ဖြေခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ပွဲပေါင်း ထောင်နဲ့ချီ ရှိခဲ့ကာ အသက် ၈၀ ကျော်တဲ့အထိ ဖျော်ဖြေခဲ့တာပါ။

သူဟာ ဂီတပညာရှင် မျိုးဆက် တစ်ခုကို လွှမ်းမိုးခဲ့ပြီး ကမ္ဘာကျော် ယူတူး အဖွဲ့နဲ့အဲရစ် ကလက်ပ်တန်တို့လို နာမည်ကျော်တွေနဲ့လည်း တွဲဖက် ဖျော်ဖြေခဲ့ဖူးပါတယ်။