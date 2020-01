ပြင်သစ်မှာ ရဲအရံ အင်အားတစ်သောင်းကျော် ထားရှိမယ်

ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Getty Image caption ကိုင်တွယ်ဖို့ ခက်တဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု ပုံစံသစ် တစ်ရပ်ကို နိစ်မြို့ ဖြစ်ရပ် က ကိုယ်စားပြု နေတယ်လို့ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး ခက်ဇ်နာ့ဗ် ပြော။

ပြင်သစ် နိုင်ငံ နိစ်မြို့မှာ လူပေါင်း ၈ဝ ကျော် အသက် သေဆုံး ခဲ့ရတဲ့ ထရပ်ကားနဲ့ ဝင်တိုက် ခံရမှု ဖြစ် လာခဲ့တဲ့ နောက် အခု ဆိုရင် နိုင်ငံ တလွှား လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ဖို့ အရံ တပ်ဖွဲ့ဝင် အင်အား တစ်သောင်း နှစ်ထောင် ထားရှိမယ် ဆိုပြီး ပြင်သစ် အစိုးရ က ကြေညာ ပါတယ်။

ပြင်သစ် နယ်စပ်တွေ ပိုမို လုံခြုံဖို့ရာ အားဖြည့် တဲ့ အနေနဲ့ အရံတပ်ဖွဲ့ဝင် တွေ အဖြစ် စာရင်း ပေးသွင်း ခဲ့ ကြသူတွေ ကို အင်မတန် စိတ်အား ထက်သန်တဲ့ မျိုးချစ် တွေ ဆိုပြီး ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး ဘယ်နား ခက်ဇ်နာ့ဗ် က သုံးစွဲ ခေါ်ဝေါ် ခဲ့ကြပါတယ်။

ပြင်သစ် နိုင်ငံမှာ ၁၈ လ အတွင်း အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု ၃ ကြိမ် ဆိုးဆိုးရွားရွား ဖြစ်ပေါ် ခဲ့တဲ့ အတွက် အစိုးရ အနေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ လုံခြုံရေး ကို အကာအကွယ် မပေးနိုင် ဘူး ဆိုတဲ့ ပြစ်တင် ဝေဖန် သံတွေ လည်း ထွက် ပေါ် နေပါတယ်။

ပြင်သစ်နိုင်ငံ အတွင်း တွေ့ကြုံ နေရတဲ့ အင်မတန် ကိုင်တွယ် ချေမှုန်းဖို့ ခက်တဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု ပုံစံသစ် တစ်ရပ်ကို နိစ်မြို့ ဖြစ်ရပ် က ကိုယ်စားပြု ဖော်ပြ နေတယ်လို့ ဝန်ကြီး ခက်ဇ်နာ့ဗ် က ပြောခဲ့ပါတယ်။

အဲဒီ့ လုပ်ရပ်ကို ကျူးလွန် ခဲ့တဲ့ ထရပ်ကား မောင်းသူဟာ အစွန်းရောက် ဝါဒထဲ အတော် မြန်မြန်ဆန်ဆန် အသိမ်းသွင်း ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်နိုင်တယ် လို့လည်း ဝန်ကြီး ခက်ဇ်နာ့ဗ် က ဆိုပါတယ်။

အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံ အဖွဲ့ IS ဆီက ဘယ်လို လေ့ကျင့်မှု မျိုးမှ မရရှိပဲ နဲ့ ၊ ဒါမှမဟုတ် IS အဖွဲ့ အတွက် လို့တောင် မခံယူပဲနဲ့ လူတွေဟာ IS ကိုယ်စား အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်တွေ ကျူးလွန် လာနေ ကြပြီ လို့ ဝန်ကြီး ခက်ဇ်နာ့ဗ် က ပြောပါတယ်။

နိစ် မြို့ တိုက်ခိုက်မှုကို သူတို့ အဖွဲ့ရဲ့ နောက်လိုက် တစ်ဦးက ပြုမူ ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ IS အဖွဲ့က အစောပိုင်း တုန်းက ကြေညာ ထားပါတယ်။