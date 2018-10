Cosker a Waters yn achub Morgannwg

Image copyright Other

Daeth safiad am y wiced olaf i achub Morgannwg ar ail ddiwrnod eu gêm bencampwriaeth yn erbyn Sir Gaerloyw yn Abertawe.

Ar ddechrau'r diwrnod roedd y tîm cartref mewn trafferth go iawn gyda sgôr o 64 am 6 wiced, ond daeth Dean Cosker a Huw Waters i'r adwy gan ychwanegu 83 rhediad am y wiced olaf.

Daeth hynny â chyfanswm o 208 i Forgannwg yn eu batiad cyntaf, ac yna fe gafodd y bowlwyr ddiwrnod bendigedig.

Erbyn i'r chwarae ddod i ben, roedd yr ymwelwyr wedi sgorio 91 am 7 wiced wrth ymateb, gan adael Morgannwg gyda mantais o 117 yn y batiad cyntaf.

Dim ond un gêm y mae Morgannwg wedi ennill yn y bencampwriaeth y tymor hwn, ond fe allai buddugoliaeth arall eu codi o waelod y tabl (9fed) uwchben Sir Gaerloyw sy'n 6ed ar hyn o bryd.

Morgannwg v. Sir Gaerloyw (ail ddiwrnod)

Morgannwg: (Batiad cyntaf) - 208

Sir Gaerloyw: (Batiad cyntaf)91am 7 wiced