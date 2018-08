Wedi i ddau gyngor yn y de benderfynu bwrw ymlaen gyda drilio rhagarweiniol mae rhai yn dweud all arwain at ffracio, mae Newyddion Naw wedi bod yn dilyn y dadleuon o blaid ac yn erbyn. Mae gwneuthurwyr technoleg newydd Gymreig yn honni y gallai eu cynnyrch arwain at ddiwydiant nwy sy'n llygru llai. Ond nid pawb sydd o blaid. Adroddiad Iolo ap Dafydd.