Gwyntoedd cryf yn creu problemau

Rhagolwg Owain Wyn Evans, 8.30 fore Mercher

Mae disgwyl gwyntoedd cryfion y prynhawn 'ma ar draws Cymru, yn enwedig ar draws rhannau o'r gogledd orllewin. Y rheswm am y tywydd ansefydlog yw system pwysedd isel arall sy'n agosáu ac yn golygu tipyn o law hefyd - hyd at 30mm ar dir uchel ac mae rhagor o eira'n bosib ar dir uwch.

Ond y gwyntoedd yw'r prif beth heddi o ran y tywydd ac, wrth i hyrddiadau gyrraedd cyflymder o 100 mya o bosib, mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoedd rhybuddion er mwyn gwneud pobl yn ymwybodol am y trafferthion tebygol.

Yn ogystal â difrod i adeiladau, mae'n bosib i'r gwyntoedd yma effeithio ar gyflenwadau trydan a thrafnidiaeth. Mae'n addo bod yn ddifrifol wael am gyfnod, o bosib gwyntoedd cryfa' y gaeaf hyd yn hyn.