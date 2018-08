Utrecht yn bygwth cwyno am Abertawe

Image copyright Huw Evans picture agency

Mae clwb pêl-droed Utrecht o'r Iseldiroedd wedi bygwth cwyno i Fifa am ymddygiad clwb pêl-droed Abertawe.

Daw bygythiad Utrecht o ganlyniad i'r ffaith bod Abertawe wedi gwerthu'r gôl-geidwad Michel Vorm i glwb pêl-droed Tottenham.

Mae'r clwb o'r Iseldiroedd yn dweud nad ydyn nhw wedi derbyn ceiniog o'r 30% o ffi drosglwyddo Vorm y maen nhw'n honni sy'n ddyledus iddyn nhw fel rhan o'r cytundeb pan ymunodd y chwaraewr ag Abertawe o Utrecht yn 2011.

Yn ôl gwefan Abertawe, symudodd Vorm i Tottenham fis diwethaf am ffi sydd heb ei ddatgelu.

Dywedodd llefarydd ar ran clwb pêl-droed Abertawe fod gwerthiant Michael Vorm wedi ei wneud a'i gwblhau yn y dull cywir o dan reolau'r Premier League. Fe esboniodd:

''Er i ni fod mewn cysylltiad gyda chlwb Utrecht o ran cwrteisi, byddwn yn parhau i gynnal ein busnes er mwyn buddianau gorau ein clwb a'n cefnogwyr ac nid ar sail barn clybiau eraill.''

Dywedodd y clwb na fyddai'n gwneud unrhyw sylw pellach ar y mater.