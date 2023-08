Methodoleg ar gyfer y cwis etholaethol

Mae'r sgoriau allan o 100. Mae bob cwestiwn yn gyfartal ac mae'r sgôr ar gyfer pob un yn seiliedig ar ba mor agos ydych chi i'r ateb cywir. Am bob ateb sydd yn fwy na 15% y naill ochr neu'r llall i'r ateb cywir, does dim marciau. Am atebion sydd o fewn 15%, mae'r sgôr yn cael ei roi fel cyfran o'r marciau yn dibynnu ar ba mor agos oedd yr ateb a roddwyd i'r ateb cywir.