Nid ar chwarae bach

Mae Chwarae Cymru yn gweithio i gynyddu'r ymwybyddiaeth o'r angen i blant chwarae. Dywedodd Angharad Wyn Jones o'r elusen: "Mae amser plant i chwarae wedi gostwng yn sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf... mae mwy a mwy o dystiolaeth yn dangos mai chwarae yw'r modd mwyaf effeithlon o gael plant i fod yn gorfforol fywiog... Yn aml, yn ystod gwersi ymarfer corff a mabolgampau mae plant yn treulio'r rhan fwyaf o'r amser yn aros eu tro yn hytrach na'n cymryd rhan.

Dengys tystiolaeth o astudiaethau fod prosiectau chwarae yr un mor effeithiol â rhaglenni chwaraeon ac ymarfer corff o ran rhoi hwb i lefelau gweithgaredd corfforol ac yn sgîl hynny wrth helpu i fynd i'r afael â gordewdra plant."