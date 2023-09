Morgannwg: Ar y blaen wedi diwrnod da

Wedi perfformiad caboledig gan y bowlwyr ddydd Mercher, fe ddechreuodd Morgannwg ar 50 am 1. Fe gollwyd wiced Jacques Rudolph am 47, ond fe ddaeth hynny â David Lloyd at y llain yn bartner i Will Bragg, ac roedd y ddau yn edrych yn gyfforddus am weddill y dydd.