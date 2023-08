Degawd gwallgo' Glyn

Amser gorau mywyd i. Pryd arall gei di gyfle i fyw mewn tŷ efo 14 person, lle ti'n cael bwyd ac adloniant, 24 awr y dydd? O'n i'n anghofio mod i'n cael fy ngwylio, a dim syniad o gwbl sut oedd pethau am droi allan wedyn. O'n i wirioneddol yn meddwl, unwaith byddwn i'n gadael y tŷ, dyna fyddai'r diwedd, ac y byddwn i'n mynd yn ôl i fywyd go iawn. Nes i 'rioed feddwl 'sa bywyd mor wyllt wedi hynny.