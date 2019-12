Yn dilyn yr ymosodiad terfysgol yn Llundain fore Gwener, mae'r prif weinidog Theresa May wedi cyhoeddi bod y lefel bygythiad yn codi i'r lefel uchaf posib. Sy'n golygu bod ymosodiad arall yn debygol.

Mae'r Wladwriaeth Islamaidd wedi hawlio cyfrifoldeb am yr ymosodiad terfysgol. Mae'r chwilio yn parhau am y sawl oedd yn gyfrifol am osod dyfais ar drên yn ardal Parson's Green.

Fe gafodd dros ugain o bobl fan anafiadau.

Owain Evans fu'n siarad â Thomas McCall oedd ar y trên ar y pryd.