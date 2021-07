Gyda Chymru allan a ddylen ni gefnogi Lloegr yn Euro 2020?

Ond faint o weithiau 'dan ni'n clywed am Gareth Edwards yn sgorio cais yn erbyn yr All Blacks?! Mae pawb yr un peth. Os 'sa Cymru 'di ennill yr Euros, 'sa ni dal yn mynd ymlaen am y peth. A chwarae teg, roedd ennill Cwpan y Byd yn 1966 yn dipyn o gamp.