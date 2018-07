Ateb y Galw: Yr actores Lowri Palfrey

Image copyright S4C

Yr actores Lowri Palfrey sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma, wedi iddi gael ei henwebu gan Saran Morgan yr wythnos diwetha'.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Gwisgo twtw ym mhobman - fy hoff wisg am flynyddoedd.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

O'dd 'da fi boster Craig David a wedyn Eminem.

Image caption Tybed ydy'r bythol-ifanc Craig David yn dal i gael argraff ar Lowri?!

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Bendant cwympo dros y clwydi yn y mabolgampau ym mlwyddyn saith. O flaen yr holl ysgol!

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

Siŵr o fod yn gwylio rhwbeth ar y teledu neu ffilm, sai'n cofio - ond dyw e ddim yn cymryd lot i setio fi off.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Poeni gormod am bethe di-angen.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Caeau Llandaf yn Ngaerdydd. Llawn atgofion hapus trwy gydol fy mywyd - o fynd lawr y sleid mawr pan o'n i fach, i'r picnic ges i yna wythnos dwetha'.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Es i i Prague adeg Nadolig ac oedd e'n brofiad anhygoel gweld y goeden Nadolig yng nganol y sgwâr. Wedyn mla'n i gael bwyd hyfryd a chwrw rhad.

Image caption Mae Prague yn lle hudolus, yn enwedig adeg y Nadolig

Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Five foot four.

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

Fy hoff lyfr yw The Secret History gan Donna Tart. Nes i ddarllen e blwyddyn dwetha' a o'n i methu roi e lawr.

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

Cariad fi, achos fe sy'n 'neud fi chwerthin mwy na neb arall.

Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Ma' penblwydd fi ar ddiwrnod Nadolig.

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Yfed gwin efo pawb fi'n caru.

Beth yw dy hoff gân a pham?

Fi'n hoffi pob math o gerddoriaeth rili, ond yn ddiweddar fi 'di bod yn gwrando ar Marcia Griffiths. Ma' cover hi o gân The Beatles Don't Let Me Down yn hyfryd.

Image caption Mae Marcia Griffiths, yn wreiddiol o Jamaica, wedi bod yn perfformio ers y 60au... a dal wrthi!

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Calamari ac aioli, Thai green curry 'da monkfish a tarten lemwn.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Nith fi Ruby. Ma' hi'n dair mlwydd oed a ma' bywyd yn edrych yn rili hwyl!

Pwy sydd yn Ateb y Galw wythnos nesaf?

Sue Roderick.