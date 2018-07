Image copyright Getty Images

Fe wnaeth y seiclwr Geraint Thomas ennill 11fed cymal y Tour de France a sicrhau'r crys melyn fel arweinydd y ras ar yr un pryd.

Roedd y Cymro yn yr ail safle dros nos, ychydig dros ddau funud y tu ôl i Greg Van Avermaet o Wlad Belg.

Fe wnaeth y seiclwr Team Sky ymosod yn y milltiroedd olaf wrth ddringo i La Rosiere ddydd Mercher, a phasio'r Sbaenwr Mikel Nieve fetrau'n unig o ddiwedd y cymal.

Roedd arweinydd tîm Thomas, Chris Froome, yn drydydd yn y cymal, 20 eiliad y tu ôl i'r gŵr o Gaerdydd.

Froome sydd nawr yn ail yn y ras ar gyfanswm amser, munud a 25 eiliad y tu ôl i Thomas.

Image copyright Getty Images Image caption Llwyddodd Geraint Thomas i gyrraedd y copa yn La Rosiere 20 eiliad ar y blaen i'r ail safle

Dywedodd Thomas ar ôl ei fuddugoliaeth: "Mae'n anhygoel - doeddwn i ddim yn disgwyl y peth o gwbl. Roedden ni [Team Sky] yn isel o ran niferoedd, felly fy ngreddf oedd ymosod.

"Rwy'n teimlo dros Mikel Nieve am ei fod yn foi neis, ond roeddwn i'n gorfod mynd am y fuddugoliaeth.

"Mae hi wastad yn fraint bod mewn melyn."

Y sefyllfa ar ôl 11 cymal

1. Geraint Thomas - 44 awr, 6 munud ac 16 eiliad

2. Chris Froome +1'25"

3. Tom Dumoulin +1'44"

4. Vincenzo Nibali +2'14"

5. Primoz Roglic +2'23"