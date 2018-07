Image copyright Keith Morris

Parhau mae'r chwilio am berson sydd ar goll ar ôl i dân ddifrodi gwesty ar lan y môr yn Aberystwyth.

Cafodd naw oedolyn a thri phlentyn eu hachub wedi i'r tân gynnau yng ngwesty Tŷ Belgrave, Glan y Môr, yn oriau mân fore Mercher.

Y gred yw bod y person sydd ar goll yn aros yn y gwesty.

Roedd tri chriw o ddiffoddwyr yn dal ar y safle yn hwyr nos Fawrth, ond doedden nhw dal heb fedru cael mynediad i'r adeilad ddydd Mercher, ac mae gwaith yn cael ei wneud i ddiogelu'r strwythur drwy osod sgaffaldiau.

Fe wnaeth y tân hefyd ymledu i adeiladau cyfagos, ond llwyddodd nifer o'r gwesteion i ddianc o falconïau'r gwesty gyda'r Groes Goch yn cynnig cymorth i tua 50 o bobl gafodd eu heffeithio.

Cafodd 12 o griwiau eu galw i'r digwyddiad ar y prom

Dechreuodd y tân am tua 02:00 fore Mercher cyn lledu'n gyflym. Roedd dau o'r plant gafodd eu hachub ymhlith pum person gafodd eu cludo i'r ysbyty gan y gwasanaethau brys, ond does dim manylion eto am eu cyflwr.

Dywedodd Roger Thomas, prif swyddog tân cynorthwyol Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, fod pob llawr mewnol yn y gwesty wedi dymchwel, a bod hynny wedi llesteirio'r gwaith o ddod o hyd i'r person sydd ar goll.