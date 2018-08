Canlyniadau Dydd Sadwrn 4 Awst // Results for Saturday 4 August

Holl ganlyniadau Dydd Sadwrn 4 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Saturday 4 August and clips of the competitions.

Bandiau Pres Dosbarth 4 (15) / Brass Bands Section 4 (15)

1. Band Pres Rhondda Uchaf

2. Band Gwaun Cae Gurwen

3. Seindorf Arian Dyffryn Nantlle

Bandiau Pres Dosbarth 2 (13) / Brass Bands Section 2 (13)

1. Band Pres Bwrdeistref Casnewydd

2. Band Melingriffith 2

3. Band Tref Blaenafon

Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru (34) / Choral Competition (34)

Bandiau Pres Pencampwriaeth/Dosbarth 1 (12) / Brass Bands Championship/Section 1 (12)

Enillwyr prif gystadlaethau'r adran Celfyddydau Gweledol / Winners of the main Visual Arts competitions

Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain / Gold Medal for Fine Arts

Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio / Gold Medal for Craft and Design

Y Fedal Aur am Bensaernïaeth / Gold Medal for Architecture

