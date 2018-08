Image caption Christine James yw Cofiadur benywaidd cyntaf Gorsedd y Beirdd

Eisteddfod Caerdydd 2018 yw'r cyntaf i'r cyn-Archdderwydd a'r Prifardd Christine James ers iddi gael ei phenodi'n swyddog gweinyddol Gorsedd y Beirdd.

Bron i flwyddyn ers olynu Penri Roberts, mae'n dweud mai tasg "fwyaf dymunol" y Cofiadur yw gadael i unigolion wybod bod yr Orsedd am eu hanrhydeddu.

Ac mae'n croesawu rhoi "sylw dyledus" i unigolion sy'n marw rhwng derbyn y llythyr yn eu gwahodd i ymuno â'r Orsedd a'r seremoni urddo ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol.

Cafodd yr ymgyrchydd canser, Irfon Williams ei gynrychioli yn y seremoni urddo ym mis Awst y llynedd gan ei weddw, Rebecca, ac mae trefniadau tebyg eleni wedi marwolaethau'r cyfarwyddwr teledu, Terry Dyddgen-Jones a'r llenor, Gwyn Griffiths.

"Gwn fod clywed am y bwriad i'w hanrhydeddu wedi rhoi pleser i'r ddau yn eu gwaeledd, ac i'w teuluoedd yn eu gofid a'u galar," meddai'r Cofiadur, neu'r Prifardd Christine, fel mae'n cael ei hadnabod yn yr Orsedd.

Image caption Rebecca Williams yn cynrychioli ei gŵr Irfon Williams yn y seremoni urddo ym Modedern y llynedd, wythnosau wedi ei farwolaeth

"Mae'n gwbl briodol wedyn bod Gwyn a Terry, fel Irfon y llynedd, yn cael sylw dyledus yn y seremoni lle y byddent wedi cael eu hanrhydeddu petai amgylchiadau wedi bod yn wahanol.

"Roedd yr anrhydedd a estynnwyd iddynt yn bwysig iddyn nhw a'u teuluoedd fel ei gilydd, felly i'm meddwl i, mae'n bwysig bod yr Orsedd yn cadw at ei bwriad, ac yn eu hanrhydeddu yn eu habsenoldeb.

"Dydw i ddim yn cofio'r math yna o beth yn digwydd cyn [y llynedd] ond rwy'n meddwl ei fod yn beth cydymdeimladol a chwbl briodol i'w wneud dan yr amgylchiadau - yn enghraifft ymarferol o'r math o fân ddiwygio sy'n digwydd o flwyddyn i flwyddyn er mwyn gwella'r seremonïau ond heb eu newid fel y cyfryw."

'Dipyn o waith'

"Braint pennaf" y swydd, meddai, yw ysgrifennu at unigolion ym mis Ebrill bob blwyddyn i'w hysbysu bod yr Orsedd am eu hanrhydeddu.

"Mae'r ymatebion sy'n dod yn ôl mewn llythyr, ebost a galwad ffôn yn wirioneddol hyfryd yn aml iawn, a phobl mor werthfawrogol o'r ffaith fod yr Orsedd am eu hanrhydeddu am eu cyfraniad i'r bywyd cenedlaethol."

"Roedd fy rhagflaenydd yn y swydd, y Prifardd Penri Tanad, wedi fy rhybuddio bod 'job y Cofiadur yn dipyn o waith' - ac roedd yn dweud y gwir! Ond roedd Penri wedi fy mharatoi i'n dda, a gadael popeth yn drefnus i mi."

Ychwanegodd mai'r peth mwyaf sydd wedi ei tharo yn y flwyddyn ers dechrau ar y gwaith yw gwaith caled holl swyddogion yr Orsedd "er mwyn sicrhau bod graen ar ein seremonïau a'n gweithgareddau eraill" a chefnogaeth o gyfeiriad yr Eisteddfod "i hwyluso pethau yn ôl yr angen".

Image copyright EGC/Celf Calon Image caption Penri Roberts oedd y Cofiadur rhwng 2010 a 2017

Christine James yw'r ddynes gyntaf i fod yn Archdderwydd a Chofiadur, ond o gael ei holi am bwysigwydd gweld merched mewn swyddi tebyg dywed ei bod yn "cael y math yma o drafodaeth yn ddi-fudd yn bersonol.

"Gadewch i ni feddwl yn nhermau unigolion sy'n meddu ar y sgiliau angenrheidiol i wneud rhyw dasg arbennig. Dyna sy'n bwysig, a'r unig ffordd deg o weithredu."

Rhai o ddyletswyddau'r Cofiadur

Cadw cofnodion yn y paneli a'r pwyllgorau gwahanol sy'n gyfrifol am holl weithgareddau'r Orsedd

Cysylltu â phobl sy'n cymryd rhan yn seremonïau wythnos yr Eisteddfod ac yng Ngŵyl Cyhoeddi'r Eisteddfod nesaf

Llefaru ar ran yr Orsedd ar faterion sy'n codi.

Defnyddio'r dechnoleg

Dywed Christine James fod "lle i edrych ar ambell beth o hyd efallai" ar seremonïau'r Orsedd, bod un o baneli'r Orsedd "yn gwneud hynny'n flynyddol ta beth", a bod mân ddiwygiadau'n "cael eu cyflwyno'n dawel o flwyddyn i flwyddyn gyda golwg ar sicrhau bod pethau'n rhedeg yn llyfn - ac yn well".

Ond mae'n gobeithio datblygu gwefan yr Orsedd, ac mae trafodaethau gyda'r Eisteddfod ynghylch rhoi gwybodaeth am Orseddigion bob blwyddyn ar Wicipedia.

Image copyright Gwefan Gorsedd y Beirdd Image caption Mae nifer o syniadau i ddatblygu gwefan Gorsedd y Beirdd

"Gellid rhoi mwy o wybodaeth hanesyddol arni, ond hefyd mwy o wybodaeth gyfoes. Mae'r sgyrsiau â Gorseddogion newydd a ddarlledwyd dros yr wythnosau diwethaf ar Radio Cymru wedi profi'n hynod boblogaidd, a byddai'n braf gallu rhoi mynediad i'r rheini trwy'r wefan.

"Mae digon o syniadau, a digon o le i ddatblygu ... ond rhaid cofio mai swyddogion gwirfoddol sydd wrthi gyda gwaith yr Orsedd, ac mae swyddogion cyflogedig yr Eisteddfod yn fawr eu cymwynas, ond yn hynod brysur yr un pryd.

"Felly symud ymlaen fesul camau bach fydd hi dros y misoedd a'r flwyddyn nesaf, mae'n siŵr."