Canlyniadau Nos Wener 10 Awst // Results for Friday evening 10 August

Holl ganlyniadau Nos Wener 10 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Friday evening 10 August and clips of the competitions.

Cystadleuaeth Tlws Coffa Lois Blake (94) / Lois Blake Memorial Trophy (94)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Cystadleuaeth Tlws Coffa Lois Blake (94) / Lois Blake Memorial Trophy (94)

1. Dawnswyr Nantgarw

2. Dawnswyr Tawerin

3. Cwmni Dawns Werin Caerdydd

Côr Cymysg heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (29) / Mixed choir with no fewer than 20 members (29)

Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio (98) / Step Dancing Duo, Trio or Quartet (98)

Canlyniadau o leoliadau eraill o amgylch y Maes // Results from other locations

Mwy o gynnwys Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd // More of the Eisteddfod on BBC Cymru Fyw