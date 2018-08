Canlyniadau Dydd Sadwrn 11 Awst // Results for Saturday 11 August

Holl ganlyniadau Dydd Sadwrn 11 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Saturday 11August and clips of the competitions.

Unawd Lieder/Cân Gelf 25 oed a throsodd (46) / Lieder/Art Song Solo 25 years and over (46)

Unawd Lieder/Cân Gelf 25 oed a throsodd (46) / Lieder/Art Song Solo 25 years and over (46)

1. Peter Totterdale

2. Aled Wyn Thomas

3. Trefor Williams

Unawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd (22) / Cerdd Dant Solo 21 years and over (22)

Unawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd (22) / Cerdd Dant Solo 21 years and over (22)

1. Rhydian Jenkins

2. Enlli Lloyd Pugh

3= Trefor Pugh

3= Teleri Mair Jones

Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis 21 oed a throsodd (4) / Lady Herbert Lewis Memorial Competition (4)

Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis 21 oed a throsodd (4) / Lady Herbert Lewis Memorial Competition (4)

1. Emyr Lloyd Jones

2. Rhydian Jenkins

3. Enlli Lloyd Pugh

Dawns Stepio i Grŵp (97) / Step Dance Group (97)

1. Bro Taf 1

2. Bro Taf 2

Tlws Cymdeithas Ddawns Werin Cymru (95) / Welsh Folk Dance Society Prize (95)

Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn 21 oed a throsodd (147) / Llwyd o'r Bryn Memorial Prize (147)

Gwobr Goffa David Ellis - Y Rhuban Glas (44) / David Ellis Memorial Prize - the Blue Riband (44)

Côr Meibion heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (30) / Male Voice Choir with more than 20 members (30)

Grŵp Offerynnol Agored (63) / Instrumental Group - Open (63)

Y Gân Gymraeg Orau (35) / Best Welsh Song (35)

Côr yr Ŵyl (37)/ Choir of the Festival (37)

