Canfod corff dyn ger marina yn Sir Benfro

Image copyright RNLI

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau eu bod wedi canfod corff dyn yn agos at Marina Neyland.

Dywedodd yr heddlu eu bod wedi derbyn adroddiadau bod dyn wedi mynd i'r môr ger Neyland brynhawn Sul.

Y gred yw ei fod wedi mynd i drafferthion ger marina'r dref, a bod menyw arall wedi ceisio cynnig cymorth iddo.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Asiantaeth Forol a Gwylwyr y Glannau (MCA) eu bod wedi cael eu galw am gymorth tua 15:45 ddydd Sul.

Cafodd bad achub o Angle ynghyd â thimau gwylwyr y glannau o Dale, Aberllydan a St Govan yn eu cynorthwyo.

Llwyddodd y fenyw i ddod allan o'r dŵr yn ddiogel. Rhoddwyd y gorau i beth o'r chwilio am oddeutu 19:30 nos Sul, ond fe ailddechreuodd y chwilio fore Llun.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed Powys: "Yn anffodus fe ddaeth y chwilio i ben wrth i ni ddarganfod corf yn agos at y safle (marina Neyland)."

Nid yw corff y dyn wedi ei adnabod yn ffurfiol eto.