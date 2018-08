Datrysiad i ddirgelwch y gwydrau Guinness!

Ym mis Gorffennaf, ysgrifennodd Llio Rhys erthygl ynglŷn â gwydrau Guinness arbennig roedd hi wedi dod ar eu traws, a oedd yn hysbysebu Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 1978.

Er ei bod wedi dysgu am hysbyseb Guinness a gafodd ei wneud yn yr un flwyddyn gan gôr meibion Cymreig, doedd hi ddim agosach at gael gwybod sut daeth y gwydrau i fodolaeth.

Tan nawr...

Cafwyd dau e-bost pwysig o fewn dyddiau i gyhoeddi'r erthygl, ac mae'n ymddangos fel fod y dirgelwch wedi cael ei ddatrys!

Anfonodd Iolo Davies, sy'n wreiddiol o Gaerdydd ond bellach yn byw yn Sydney, Awstralia, e-bost yn syth ar ôl darllen yr erthygl, gan ei fod yn cofio'r gwydrau yma yn iawn.

Roedd ei fam, Mair Davies a'i ffrind, Teleri Gray, yn cadw siop nwyddau Cymreig ar Albany Road, o'r enw Gwerin - ac ar eu stondin nhw ar faes y Steddfod y cafodd y gwydrau eu gwerthu.

Image copyright Mair ac Emyr Davies Image caption Roedd Gwerin yn gwerthu nwyddau crefftwyr lleol ar Albany Road yn ystod y 70au

Ffoniais i Mair i gael clywed yr hanes.

"Gofynnodd y Pwyllgor i ni eu gwerthu nhw, gan eu bod nhw methu gwneud oherwydd y logo, ac y byddai hynny'n hybu alcohol," meddai.

"Cawson ni'r stoc i gyd i'w gwerthu - rhyw 50 ohonyn nhw falle - ac fe werthon ni nhw i gyd.

"Roedd y siop 'da ni yn Y Rhath am ryw bedair blynedd yn y 70au. Roedd crefftwyr lleol yn gwneud cynnyrch Cymreig ac roedden ni'n eu gwerthu nhw ar eu rhan am ganran o'r elw.

"Mae chwech o'r gwydrau 'da fi o hyd - maen nhw'n rhai hyfryd, ac yn amlwg o safon da iawn. Rhyfedd o fyd mai Iolo, yn Awstralia, a welodd yr erthygl yma a chysylltu â mi am y peth!"

Image copyright Mair ac Emyr Davies

Felly rydyn ni'n gwybod pwy oedd yn gwerthu'r gwydrau, ond pam gawson nhw eu creu yn y lle cyntaf? Yn ffodus, roedd e-bost arall wedi cyrraedd fy mewnflwch.

Ei awdur oedd John Walter Jones, cyflwynydd ar BBC Radio Cymru, ac aelod o Bwyllgor Gwaith Eisteddfod Caerdydd 1978.

Roedd yn cofio'n iawn sut ddaeth y gwydrau i fodolaeth.

"Syniad y cymwynaswr a'r gŵr busnes, (y diweddar) Eddie Rea, oedd y gwydr, a gynhyrchwyd mewn partneriaeth â chwmni Guinness.

"Syniad arall oedd cynhyrchu llwchflwch a 'leitar' o lechen (ar y cyd â chwmni RK PRODUCTS o Gasnewydd).

Image copyright John Walter Jones Image caption Blwch Cymreig i chi gael rhoi eich llwch

"Cysylltiadau Eddie ddaeth â'r tri gwrthrych i fod - a llifodd yr arian i'r coffrau!

"Dwi'n falch fod gen i o leia' un gwydr a'r llwchflwch a'r leitar, achos maen nhw'n rhywbeth i gofio'r Eisteddfod.

"Creu gwydrau cwrw a chyfarpar ysmygu i hyrwyddo'r Eisteddfod?! Mae amser wir wedi newid!"

Image copyright John Walter Jones Image caption Deffro mae'n ddydd! Dyna oedd gwaedd y leitar Eisteddfodol!

Felly dyna ni. Diolch i bŵer y we, mae'r dirgelwch wedi ei ddatrys, a chyfrinach y gwydrau wedi cael eu datgelu.

Bydd angen i mi drysori fy rhai i, er mwyn eu diogelu am ddeugain mlynedd arall.

Ond gyntaf, bydd angen eu defnyddio i gynnig llwnc destun i Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018!

Iechyd Da!