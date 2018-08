Y lluniau gorau o ddiwrnod agoriadol yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd.

All the best pictures from the opening day of the National Eisteddfod in Cardiff Bay.

Image caption Mae rhai pobl yn llwyddo i dwyllo disgyrchiant ar Faes y Brifwyl // Somehow you can cheat gravity on the Maes

Image caption Yr Eglwys Norwyaidd, gyda'r dociau yn y cefndir a Chaffi Maes B gerllaw // The Norwegian Church with the docks in the background and Caffi Maes B nearby

Image caption Syr Bryn Terfel yn perfformio yn y gyngerdd agoriadol neithiwr yng Nghanolfan y Mileniwm // Sir Bryn Terfel performed in last nights opening concert

Image caption Bant â'r cart! // It can be a bit difficult getting things around

Image caption Mae fel 'Who's Who' 'ma...Huw Stephens a Jason Mohammad yn rhannu jôc ar y Maes // Local boys made good... DJ Huw Stephens and Jason Mohammad share a laugh on the Maes

Image caption Paratoi'n feddylion i ddawnsio gwerin yn y bar Gwyrdd // Folk dancer contemplates his future

Image caption Aha! Dyna sut mae'n gwneud e! // Aha! So that's how he did it!

Image caption Paned fach cyn cystadlu? // Quick coffee?

Image caption Os chi'n llwyddo i gyrraedd y llwyfan, mae'n bwysig sefyll mas o'r dorf // If you are successful and reach the stage, it's important you stand out from the crowd

Image caption Ffan mwya'r Eisteddfod? // The Eisteddfod certainly has its fans

Image caption Wnes i anghofio gosod y fideo! // I forgot to set the Betamax!

Image caption Arweinydd seindorf arian Dyffryn Nantlle... yn arwain // The conductor of Dyffryn Nantlle silver band... conducts

