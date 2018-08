Lluniau'r Steddfod: Dydd Sul // Sunday's picture round-up from the Eisteddfod

Dyma rhai o'r golygfeydd o Fae Caerdydd ar ail ddiwrnod Eisteddfod Genedlaethol 2018. Cofiwch bod newyddion, canlyniadau, uchafbwyntiau a fideo byw o'r Pafiliwn yn ein hadran arbennig ar Cymru Fyw.

All the best pictures from the second day of the National Eisteddfod in Cardiff Bay. You can watch live video from the pavilion with English commentary, and see highlights and results on our Eisteddfod website.

Image caption Pawb ar eu traed! Roedd 'na gynulleidfa dda a chanu cryf yn y Gymanfa Ganu yn y Pafiliwn fore Sul // The Gymanfa Ganu got the Eisteddfod underway at the Wales Millennium Centre's Donald Gordon theatre on Sunday morning.

Image caption Sofia o'r Bontfaen yn cyfarfod ei harwr, Cadi y môr-leidr. // Shiver my timbers! Sofia welcomes ashore a real-life pirate!

Image caption Côr Ysgol Glanaethwy yn cael cyfle i ymarfer dan gysgod to y Senedd. // Côr Ysgol Glanaethwy practise their routine in the shadow of the Senedd.

Image caption Efeilliaid, Srivik a Nivik (4 oed) o Gaerdydd yn mwynhau hufen ia gyda Mam a Dad. // A tasty ice cream treat for twins Srivik and Nivik.

Image caption Awyr las a'r tymheredd yn uchel! Roedd hi'n ddiwrnod gwych o haf yn y Bae. // Blue sky and blazing sun as temperatures soared in Cardiff Bay.

Image caption Roedd CF1 yn un o naw côr wnaeth godi to'r Pafiliwn yng nghystadleuaeth cyntaf y dydd. // The first competition of the day saw nine amazing choirs take to the main stage including Côr CF1, from Cardiff.

Image caption Hattie, dwy oed o Gaerdydd, yn mwynhau ei Eisteddfod cyntaf erioed ar 'sgwydda' ei thad, Chris. // Hattie enjoying her first trip to the Eisteddfod - and it's a great view from dad Chris's shoulders.

Image copyright bbc Image caption Mae'n rhaid dod o hyd i lefydd anarfeol i ymarfer weithiau. Dyma Adran Bro Taf yn ymarfer canu tu allan i'r Ganolfan Red Dragon. // An unusual setting for a practice session, outside the Red Dragon Centre.

Image caption Mae hi wir yn 'Steddfod yn y Ddinas' gyda Geraint Jarman yn cadw llygaid ar bethau. // Geraint Jarman, the "father of Welsh rock", keeps a close eye on all the goings-on.

