Orielau dyddiol o Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.

Daily picture galleries from the National Eisteddfod in Cardiff Bay.

Mwy o'r Eisteddfod ar BBC Cymru Fyw // All the latest news from the Eisteddfod on BBC Cymru Fyw

Image caption Efeilliaid, Srivik a Nivik (4 oed) o Gaerdydd yn mwynhau hufer ia gyda Mam a Dad. // An ice cream treat for twins Srivik and Nivik.

Image caption Mae fel 'Who's Who' 'ma...Huw Stephens a Jason Mohammad yn rhannu jôc ar y Maes // DJ Huw Stephens and television presenter Jason Mohammad share a laugh on the Maes

