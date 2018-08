Fe fydd yr Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Alun Davies, yn cyhoeddi ei fwriad i ymgeisio i arwain Llafur Cymru ddydd Gwener.

Bydd AC Blaenau Gwent yn cyhoeddi ei fwriad i olynu Carwyn Jones yn swyddogol am 11:00 yn Nhredegar.

Mr Davies fydd y pumed aelod i gynnig ei enw.

Ar y Post Cyntaf, dywedodd Alun Davies nad oedd am i'r etholiad fod am bersonoliaethau, ond yn hytrach am "syniadau, a chreu trafodaeth fwy dwfn ac ehangach am ddyfodol nid jyst Llafur Cymru ond Cymru ei hun".

Galwodd am greu "gornest o syniadau", a "gornest sy'n edrych ar bwy fath o Gymru 'dy ni ishe gweld" yn y dyfodol.

Mae disgwyl iddo ddadlau fod angen newidiadau radical a bod y gyfundrefn wleidyddol a democratiaeth yn wynebu argyfwng.

Mae disgwyl iddo ddweud: "Dyw datganoli na'r Cynulliad yn ddi-gyffwrdd gan yr argyfwng rhyngwladol sy'n wynebu gwleidyddiaeth ddemocrataidd yn y Gorllewin."

"A 'dwi'n credu fod llywodraethu democrataidd yng Nghymru yn wynebu argyfwng gwirioneddol o ran ymddiriedaeth - un allai arwain hyd yn oed at gwestiynu ei gyfreithlondeb oni bai am gamau i fynd i'r afael â'r sefyllfa."

Cynhadledd arbennig

Yr Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford yw'r unig ymgeisydd i sicrhau digon o enwebiadau i sefyll am yr arweinyddiaeth hyd yn hyn.

Mae Vaughan Gething, Eluned Morgan a Huw Irranca-Davies yn gobeithio ymuno gyda Mr Drakeford yn y ras.

Bydd Carwyn Jones yn gadael cyn diwedd y flwyddyn

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sicrhau pump enwebiad i gael sefyll am yr arweinyddiaeth. Mae gan Mr Drakeford 13 ar hyn o bryd.

Pedwar sydd gan Mr Gething, tra bod Ms Morgan a Mr Irranca-Davies yn dal heb sicrhau enwebiad.

Mae disgwyl y bydd yr enillydd yn dechrau ar ei waith fel prif weinidog ym mis Rhagfyr.