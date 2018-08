Ar ddiwedd wythnos unigryw a chofiadwy ym Mae Caerdydd, dyma gyfle i edrych nôl ar Eisteddfod Genedlaethol 2018 drwy gasgliad o luniau gorau'r wythnos.

At the end of a memorable and unique week at Cardiff Bay, we take a look back at the 2018 National Eisteddfod through a collection of the week's top pictures.

Image copyright Sioned Birchall Image caption Ymwelwyr o China, Li Dan Fu a Yu Jie Fu, yn mwynhau eu Eisteddfod gyntaf // Li Dan Fu and Yu Jie travelled from China to Cardiff Bay for a taste of Welsh culture

Image caption Huw Stephens a Jason Mohammad, y ddau o Gaerdydd, yn rhannu jôc ar y Maes // Fellow Cardiffians Huw Stephens and Jason Mohammad

Image copyright Sioned Birchall Image caption Dydd Llun cafodd Bae Caerdydd brofi gogoniant Gorsedd y Beirdd // On Monday, Cardiff Bay enjoyed the Gorsedd of the Bards in all its splendour

Image copyright Sioned Birchall Image caption Cyfle prin i Ashok Ahir, cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Caerdydd 2018, roi ei draed i fyny // A rare chance for Ashok Ahir, chairman of the Eisteddfod committee, to sit back and enjoy

Image copyright Sioned Birchall Image caption Catrin Dafydd, enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol 2018 // Poet Catrin Dafydd won the 2018 Eisteddfod Crown

Image caption Efeilliaid, Srivik a Nivik (4 oed) o Gaerdydd yn mwynhau hufen iâ gyda Mam a Dad // A tasty ice cream treat for twins Srivik and Nivik

Image caption Côr Morgraig yn ymarfer funud olaf cyn mynd ar y llwyfan // Last minute rehersal for Côr Morgraig before going on stage

Image caption Y band Adwaith o Gaerfyrddin yn canu set acwstig yn Caffi Maes B // Carmarthen band, Adwaith, perform an acoustic set in Caffi Maes B

Image caption Anhygoel! Y dorf i groesawu'r beiciwr Geraint Thomas wrth y Senedd ddydd Iau // Wow! A massive crowd gathered to greet cyclist Geraint Thomas on Thursday

Image caption Geraint Thomas yn cyfarch y dorf ar risiau'r Senedd // Geraint Thomas on the Senedd steps

Image copyright Sioned Birchall Image caption Oherwydd y glaw fe gynhaliwyd seremoni'r Orsedd ym Maes B ddydd Gwener // Due to the rain, the Gorsedd ceremony on Friday was held in the unusual location of Maes B, where the late night gigs are held

Image copyright Sioned Birchall Image caption "Braf bod nôl ym Maes B, profiadau ffantastig yn tyfu lan yn y maes ieuenctid" meddai Jamie Roberts // Welsh rugby star Jamie Roberts was back on hometurf to be honoured by the Gorsedd

Image copyright Sioned Birchall Image caption Y ddawns flodau // The flower dance

Image copyright Sioned Birchall Image caption Bardd y Gadair, Gruffudd Eifion Owen, yn cofleidio'r prifardd Osian Rhys Jones // Gruffudd Eifion Owen, this year's winner of the Chair, greets his fellow poet Osian Rhys Jones

Image caption 'Jamio' traddodiadol yn y Tŷ Gwerin // A traditional 'jam' in the Tŷ Gwerin (Folk tent)

Image caption Dafydd a Llew yn mwynhau! Mae 'di bod yn Steddfod anhygoel. Hwyl tan y flwyddyn nesaf // Dafydd and Llew enjoying the Eisteddfod. It's been a blast! See you all next year

