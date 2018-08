Image copyright Rex Features

Colli fu hanes tîm criced Morgannwg wedi gêm ddiweddaraf y T20 Vitality Blast yn Cooper Associates County Ground nos Sul, gyda Gwlad yr Haf yn ennill gyda 29 rhediad.

210 am wyth oedd sgôr Gwlad yr Haf, tra bod Morgannwg ar ei hôl hi gyda 181 am naw.

Yn sgil y fuddugoliaeth, mae Gwlad yr Haf wedi cyrraedd rownd gogynderfynol y bencampwriaeth.

Fodd bynnag, mae lle yn yr wyth olaf dal o fewn cyrraedd Morgannwg os fedrant sicrhau buddugoliaeth dros Sussex yn Hove.