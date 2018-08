Image copyright Getty Images

Mae miloedd o fyfyrwyr yn paratoi i gael eu canlyniadau Safon Uwch ddydd Iau.

Y llynedd, roedd canlyniadau ar gyfer y graddau gorau ar eu huchaf ers bron i ddegawd.

Unwaith eto eleni, mae llai o gofrestriadau wedi bod ar gyfer arholiadau Safon Uwch, i lawr 13% dros dair blynedd.

Ond yn ôl y rheoleiddiwr cymwysterau, mae gostyngiad ym maint y boblogaeth ymhlith pobl ifanc 17 i 18 oed yn un o'r prif resymau dros hynny.

Image copyright Cymwysterau Cymru

Mae proses o ddiwygio cymwysterau wedi bod yng Nghymru a dyma'r canlyniadau cyntaf ar gyfer 10 Safon Uwch newydd, wedi i 13 arall gael eu harholi am y tro cyntaf y llynedd.

Dechreuodd y broses ddiwygio wedi adolygiad o gymwysterau i bobol ifanc 14 i 19 oed.

Mae'r cymwysterau safon uwch yn parhau'n debyg i rai Lloegr a Gogledd Iwerddon o ran cynnwys ond gyda phersbectif Cymreig pan fo hynny'n addas.

Yn Lloegr, dydy cymwysterau Uwch Gyfrannol (AS) ddim bellach yn cyfrannu at Safon Uwch ond mae'r cysylltiad yn parhau yng Nghymru ac mae'n cyfrannu 40% at gymhwyster Safon Uwch.

Trefn ffioedd newydd

Y pynciau safon uwch newydd a gafodd eu harholi eleni oedd Drama, Ffrangeg, Daearyddiaeth, Almaeneg, Mathemateg, Cerddoriaeth, Addysg Grefyddol, Astudiaethau Crefyddol, Sbaeneg a Chymraeg Ail Iaith.

Mae cofrestriadau wedi gostwng ym mwyafrif helaeth y pynciau eleni, er bod cynnydd o 4% yn y cofrestriadau ar gyfer Bioleg a Dylunio a Thechnoleg ac roedd Cymraeg i fyny 8% i 255 o gofrestriadau.

Roedd gostyngiad o 21% yng nghofrestriadau Addysg Grefyddol, 13% yn llai ar gyfer Astudiaethau Busnes, a 285 o gofrestriadau oedd 'na am Gymraeg Ail Iaith - lawr 15%.

Mathemateg sydd â'r cyfanswm mwyaf o gofrestriadau - 3,950, sy'n gyson â'r llynedd.

Mae canlyniadau'r Fagloriaeth yn cael eu cyhoeddi hefyd.

Mae traean o bobol ifanc 18 oed Cymru wedi gwneud cais i fynd i brifysgol mor belled, ac mae'r gwasanaeth mynediad UCAS yn disgwyl y bydd tua thri chwarter yn llwyddo i fynd i'r sefydliad maen nhw wedi ei roi fel dewis cyntaf.

Bydd y myfyrwyr hynny'n rhan o'r to cyntaf i dderbyn grantiau newydd tuag at gostau byw fel rhan o newidiadau i'r drefn ariannu myfyrwyr.

MANYLION CYSWLLT Y SYSTEM GLIRIO