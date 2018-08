Image copyright Getty Images

Mae "cyflafan" yn digwydd ar dreftadaeth Caerdydd oherwydd methiant y ddinas i ddefnyddio adeiladau hanesyddol i ddenu ymwelwyr, medd arbenigwr.

Mae'r arbenigwr marchnata Roger Pride yn galw am "ddefnydd creadigol" o fannau o ddiddordeb pensaernïol, gan gynnwys nifer o safleoedd ar Heol y Santes Fair.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd eu bod yn pwyso a mesur ceisiadau cynllunio ar adeiladau'r ddinas yn unigol.

Daw rhybydd Mr Pride wrth i nifer o fwytai newydd symud i'r ardal, gyda chanolfan newydd yn cael ei hadeiladu ar Heol yr Eglwys.

Bariau a Bwytai'n cynyddu

Mae nifer y safleoedd trwyddedig yn y brifddinas wedi codi 20% ers 2013, ac mae digwyl i'r ffigwr barhau i godi.

"Dros y blynyddoedd, mae Caerdydd wedi colli gormod o adeiladau sydd â gwir gymeriad," meddai.

"Mae'n rhaid i'r gyflafan ar dreftadaeth ddod i ben."

Image copyright FOR Cardiff Image caption Mae'n bwysig gwneud y mwyaf o arcedau'r ddinas, medd Mr Pride

Creda'r hanesydd Bill Jones fod y ddinas yn cael ei siapio ar gyfer cynnal digwyddiadau mawr, a'r cynnydd yn nifer myfyrwyr y ddinas.

Bydd bar coctel, bwyty Indiaidd a bwyty Fietnamiaidd yn agor ar Heol yr Eglwys, tra bo cynlluniau tebyg ar gyfer safle bragdy Brains.

"Mewn byd sydd fwy fwy wedi homogeneiddio, mae dinasoedd llwyddiannus yn dangos eu cymeriad a'r hyn sydd yn eu cadw ar wahan", yn ôl Mr Pride.

"Yn fy marn i, mae hi'n bwysig fod yna fusnesau annibynnol a brandiau unigryw yn hytrach na bwytai a thafarndai cadwyn."

"Mae'n rhaid defnyddio'n hadeiladau mewn ffordd greadigol" meddai.

Dywedodd Eleri Rosier, arbenigwr marchnata o Brifysgol Caerdydd, fod tafarndai yn gyffredinol yn dirywio, ond bydd bwytai cadwyn yn cael eu denu fwy fwy i Gaerdydd.

"Mae Llundain yn parhau i reoli diwydiant bwyta ac yfed y DU, ond mae rheolwyr yn edrych am gyfleoedd i ehangu i ddinasoedd eraill."

Ychwanegodd: "Mae Caerdydd, Leeds a Lerpwl wedi gweld eu cyflenwad o safleoedd trwyddedig yn cynyddu o fwy na phumed dros y pum mlynedd diwethaf."

Cred Dr Rosier y gall prisiau Llundain arwain at dwf pellach o 20% yn y blynyddoedd nesaf.

Image copyright RIGHTACRES PROPERTY

Mae ymchwil gan felin drafod Centre for Cities yn awgrymu fod 10% o fusnesau Caerdydd yn gwerthu bwyd a nwyddau hamdden, o'i gymharu a 9% yn Newcastle, dinas debyg ei maint a'i strwythur.

Er bod hyn yn uwch na'r cyfartaledd drwy'r DU, maen nhw'n denu siopwyr posib i'r ddinas, medd Anthony Breach o'r felin drafod.

"Er bod hyn yn ymddangos fel petai gormod o'r farchnad bwytai, mae nhw'n gwrthsefyll cystadleuaeth o'r we.

Fe ddylai datblygiadau mawr fel y Sgwar Canolog ddod a miloedd o weithwyr i'r canol i gefnogi busnesau eraill.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd fod adnewyddu'r Gyfnewidfa Lo ym Mae Caerdydd yn enghraifft o'r modd mae'r awdurdod wedi cydweithio gyda chwmni i ddod ag adeilad hanesyddol yn ol yn fyw.