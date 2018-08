Mae'r gwasanaethau brys wedi bod yn delio gyda thân mewn siop yng nghanol Caernarfon fore Llun.

Cafodd y gwasanaeth tân a'r gwasanaeth ambiwlans eu galw i'r digwyddiad ar Stryd Y Llyn ychydig cyn 09:00.

Dywedodd John Williams, sy'n gweithio mewn siop arall ar y stryd, bod mwg yn "llifo o'r adeilad", tra bo Geraint Hughes o'r gwasanaeth tân yn cadarnhau y bydd diffoddwyr yn parhau ar y safle am rhai oriau.