Frank Serpico a'i amser yng Nghorwen

Image caption Al Pacino wnaeth chwarae rhan Seprico yn y ffilm o'r un enw yn 1973

Mae'n bosib bod y ffilm 'Serpico' o 1973 gyda'r actor Al Pacino yn gyfarwydd i rai ohonoch. Mae'r ffilm yn olrain hanes heddwas o Efrog Newydd a weithiodd yn gudd er mwyn datguddio heddweision anonest yr NYPD yn y 60au a'r 70au.

Un peth efallai nad ydych chi'n ei wybod yw bod Frank Serpico wedi byw am gyfnod yng Nghorwen ar ôl iddo adael yr heddlu.

Penderfynodd ddianc o'r Unol Daleithiau wedi iddo gael ei saethu mewn cyrch cyffuriau. Roedd y ffaith bod dim un o'i gyd-heddweision wedi galw am gymorth wedi iddo gael ei saethu yn destun i'w waith llwyddiannus yn datgelu llygredd yn y gwasanaeth a penderfynodd efallai ei bod hi'n amser symud ymlaen.

Teithiodd drwy'r Swistir a'r Iseldiroedd am gyfnod cyn gorffen, rhyw ffordd, yng Nghorwen yn 1979.

Image copyright Phillip Halling Image caption Hen dloty Corwen: Safle'r coleg â gyd-sefydlwyd gan Frank Serpico

Roedd yn gyd-sylfaenydd Sefydliad Orissor, a oedd yn chwilio am adeilad mawr er mwyn sefydlu coleg newydd. Cafodd y coleg 'new age' yma a oedd yn dysgu am ffyrdd naturiol i wella'r corff a'r meddwl, a sut i ofalu am eich amgylchfyd ar lefel bersonol a dynol, ei leoli yn hen dloty Corwen.

Mae'n debyg fod y tloty wedi'i gau fel sefydliad i'r tlawd ers blynyddoedd lawer ac roedd yr adeilad ers hynny wedi cael ei ddefnyddio gan wahanol ddiwydiannau fel ffatri pacio hadau a ffatri gwneud sanau. Ond roedd wedi bod yn wag ers dipyn yn y 70au ac yn dechrau dirywio.

Mae'n beth ffodus iawn eu bod nhw wedi ymddangos pryd wnaethon nhw, neu mwy na thebyg byddai'r hen adeilad wedi dirywio ymhellach a phwy a ŵyr, efallai wedi troi'n adfail erbyn hyn.

Mae enw Frank Serpico, fel un o sylfaenwyr y mudiad, yn ymddangos ar y lês arwyddodd Orissor er mwyn cymryd perchnogaeth o'r adeilad.

Roedd e'n byw yn yr adeilad, ac yn ôl y sôn, cuddio oedd e rhag pobl oedd ar ei ôl wedi iddo rhoi tystiolaeth yn erbyn heddweision yn Efrog Newydd, ond os oedd e'n cuddio, doedd ddim yn gwneud job dda iawn ohoni!

Roedd yn cymysgu'n helaeth gyda'r trigolion leol ac yn ffigwr cyfarwydd yn ei het a siwt wen o gwmpas y pentref.

Dim ond am rhyw flwyddyn roedd yn byw yma - mae'n debyg iddo ffraeo gyda'r sefydliad a gadael tua 1980.

Image copyright Antonino Dambrosio Image caption Frank Serpico sydd yn 82 oed erbyn hyn ac yn ôl yn byw yn yr Unol Daleithiau

Mae Frank Serpico dal yn fyw heddiw ac yn byw yng ngogledd talaith Efrog Newydd. Yn achlysurol, mae'n darlithio am yr amgylchedd i wahanol sefydliadau, ac mae dal yn lais amlwg yn siarad allan yn erbyn llygredd yn yr heddlu. Ond hyd y gwyddom ni, dyw e erioed wedi teithio nôl i Gorwen... efallai un dydd?

Diolch i Amgueddfa Corwen ac Y Cyfnod & Corwen Times am y wybodaeth uchod

