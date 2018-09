Image copyright Llun teulu Image caption Mae'r siop wedi bod yn gwasanaethu'r gymuned leol am 33 o flynyddoedd

Fe fydd siop sydd wedi bod yn gwasanaethu pobl Caernarfon am dros 30 o flynyddoedd yn cau ei drysau am y tro olaf ddydd Sadwrn nesaf, 22 Medi.

Dywedodd perchennog Siop Iwan, Iwan Evans, ei fod yn "benderfyniad anodd a bod hi'n drist," ond ei fod hefyd yn edrych ymlaen at bennod newydd.

"Rwyf i a'm gwraig Menna am ddiolch i'n holl gwsmeriaid sydd wedi bod yn gwmni da a ffyddlon dros y blynyddoedd."

Dywedodd fod y gwaith o gynnal y siop, sy'n gwerthu papurau newydd ac anrhegion, yn anodd ac yn golygu oriau hir, o 06:00 tan 19:00.

Image copyright Llun teulu

"Ro' ni wedi gobeithio ei gwerthu fel 'going concern', ond ma' wedi bod ar y farchnad am 10 mlynedd a heb ei gwerthu."

"Dwi'n dechrau mewn swydd newydd gydag Antur Waunfawr dydd Llun, a bydd un o'r merched yn edrych ar ôl y siop am wythnos cyn i ni gau'r drysau."

Dywedodd Sioned Evans, un o'r merched, eu bod nhw fel teulu "wedi cael andros o lot o bobl yn dweud diolch, mae wedi bod yn anghoel fod y newyddion wedi cyrraedd gymaint o bobl".