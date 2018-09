Image copyright Getty Images

Mae'r actor o Gaerdydd, Matthew Rhys wedi cipio un o brif wobrau'r noson yn seremoni'r Emmys yn Los Angeles.

Daeth i'r brig yng nghategori'r actor gorau mewn cyfres ddrama am ei berfformiad yn The Americans.

Mae wedi cael ei enwebu am y wobr ddwywaith o'r blaen am ei bortread o'r cymeriad Phillip Jennings.

"Mae rhannau fel hyn yn brin," meddai, wrth dderbyn y wobr.

'Tragwyddol ddyledus'

Ychwanegodd yn ei araith y byddai'n "dragwyddol ddyledus" i Joe Weisberg - yr awdur, cynhyrchydd teledu a chyn-swyddog CIA sy'n gyfrifol am greu'r gyfres.

Mae The Americans yn dilyn hanes dau ysbïwr o Rwsia sy'n byw yn yr Unol Daleithiau yn y cyfnod wedi i Ronald Reagan ddod yn arlywydd.

Y KGB sydd wedi trefnu i'r ddau briodi a symud i Washington DC gan ffugio bod yn Americanwyr.

Cymar Matthew Rhys, Keri Lynn Russell sy'n portreadu ei wraig yn y gyfres.